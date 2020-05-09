Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

У Херсонській області на карантин закрили 3 населені пункти

-
Каховку, Гладківку та Андріївку закрили на карантин до 12 травня
Каховку, Гладківку та Андріївку Херсонської області закрили на карантин / ukrinform.ua

На Херсонщині обласна влада вирішила ввести додаткові обмеження у трьох населених пунктах. Це пов'язано з пандемією коронавірусу та спалахами хвороби. Додаткові обмеження діятимуть у Каховці, Андріївці та Гладівці.

Місто Каховку майже повністю закрили для в'їзду і виїзду, зазначається на сайті Херсонської ОДА.

Що було раніше Осередком спалаху коронавірусу в Каховці став завод мінеральних вод: що відомо

В'їзд у місто дозволений лише тим, хто зареєстрований у Каховці, а також спецрейсам, які привозять у місто працівників критичної інфраструктури та продукти харчування.

Водночас додаткові мобільні блокпости встановлять на в'їздах до села Гладківки Голопристанського району. Там усім здійснюватимуть температурний скринінг.

У селі Андріївка Скадовського району діятимуть такі ж обмеження, що й у Гладівці. Мешканцям цих трьох населених пунктів рекомендували обмежити перебування у громадських місцях.

Такі обмеження вже набули чинності та діятимуть до 6 години ранку 12 травня.

Каховка, Гладківка та Андріївка Херсонської області: карта

Що відомо про коронавірус на Херсонщині?За увесь час пандемії у Херсонській області на коронавірус захворіли 156 людей. Одужали вже 69 людей, що є одним з найбільших в Україні відсотком від загальної кількості хворих. Втім були і 2 летальні випадки.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Херсона
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Як документальне кіно про права людини змінює реальність
сьогодні , 15:46 Як документальне кіно про права людини змінює реальність
Наша мета і боротьба сьогодні – "ніколи знову"
сьогодні , 15:35 Наша мета і боротьба сьогодні – "ніколи знову"
Святослав Вакарчук
Коронавірус та СРСР: що спільного?
сьогодні , 12:00 Коронавірус та СРСР: що спільного?
Андрій Любка