У Херсонській області на карантин закрили 3 населені пункти

На Херсонщині обласна влада вирішила ввести додаткові обмеження у трьох населених пунктах. Це пов'язано з пандемією коронавірусу та спалахами хвороби. Додаткові обмеження діятимуть у Каховці, Андріївці та Гладівці.

Місто Каховку майже повністю закрили для в'їзду і виїзду, зазначається на сайті Херсонської ОДА.

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В'їзд у місто дозволений лише тим, хто зареєстрований у Каховці, а також спецрейсам, які привозять у місто працівників критичної інфраструктури та продукти харчування.

Водночас додаткові мобільні блокпости встановлять на в'їздах до села Гладківки Голопристанського району. Там усім здійснюватимуть температурний скринінг.

У селі Андріївка Скадовського району діятимуть такі ж обмеження, що й у Гладівці. Мешканцям цих трьох населених пунктів рекомендували обмежити перебування у громадських місцях.

Такі обмеження вже набули чинності та діятимуть до 6 години ранку 12 травня.

Каховка, Гладківка та Андріївка Херсонської області: карта

Що відомо про коронавірус на Херсонщині?За увесь час пандемії у Херсонській області на коронавірус захворіли 156 людей. Одужали вже 69 людей, що є одним з найбільших в Україні відсотком від загальної кількості хворих. Втім були і 2 летальні випадки.