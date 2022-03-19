В Херсонской области люди продолжают выходить на митинги против оккупантов

19 марта 2022 , 14:35
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Источник:

телеграм "Х**вый Херсон"

Жители Херсона мужественно держат сопротивление, показывая оккупантам, что они здесь чужие. Люди выходят на мирные митинги.

Протест устроили жители Ивановской общины в Геническом районе. Они собрались на площади с флагами.

Важно Противник пытается установить жесткий административно-полицейский режим в Херсонской области

Жители Бриловки организовали шествие. Они шли по селу, скандируя "Бриловка – это Украина".

 

 

Кстати – Херсонцы перепевают музыку оккупантов:

 
Автор: Ольга Музика