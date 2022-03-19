В Херсонской области люди продолжают выходить на митинги против оккупантов
19 марта 2022 , 14:35Читати новину українською
Источник:телеграм "Х**вый Херсон"
Жители Херсона мужественно держат сопротивление, показывая оккупантам, что они здесь чужие. Люди выходят на мирные митинги.
Протест устроили жители Ивановской общины в Геническом районе. Они собрались на площади с флагами.
Важно Противник пытается установить жесткий административно-полицейский режим в Херсонской области
Жители Бриловки организовали шествие. Они шли по селу, скандируя "Бриловка – это Украина".