По данным следствия, 16 марта подозреваемый провел незаконное собрание созданного оккупантами псевдооргана власти "Комитет спасения "За мир и порядок". Действовал коллаборант вместе с пособниками.
К теме В Херсоне граждане противостоят оккупантам, распевая гимн Украины: мощное видео
Они проводили собрание для убеждения жителей области в том, что украинская власть больше не управляют регионом и призывали к поддержке оккупации России,
– рассказали в прокуратуре.
Такими действиями злоумышленники нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Теперь фигурантам угрожает:
- лишение свободы сроком 15 лет;
- или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Это может вас заинтересовать – Зеленский прокомментировал попытки оккупантов создать фейковую республику в Херсоне: видео