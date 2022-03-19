По данным следствия, 16 марта подозреваемый провел незаконное собрание созданного оккупантами псевдооргана власти "Комитет спасения "За мир и порядок". Действовал коллаборант вместе с пособниками.

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Они проводили собрание для убеждения жителей области в том, что украинская власть больше не управляют регионом и призывали к поддержке оккупации России,

– рассказали в прокуратуре.

Такими действиями злоумышленники нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Теперь фигурантам угрожает:

лишение свободы сроком 15 лет;

или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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