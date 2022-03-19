За даними слідства, 16 березня підозрюваний провів незаконне зібрання створеного окупантами псевдооргану влади "Комитет спасения "За мир и порядок". Діяв колаборант разом з пособниками.
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Вони проводили зібрання для переконання мешканців області у тому, що українська влада більше не керує регіоном та закликали до підтримки окупації Росії,
– розповіли в прокуратурі.
Такими діями зловмисники завдали шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України.
Тепер фігурантам загрожує:
- позбавлення волі на строк 15 років;
- або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
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