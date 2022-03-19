За даними слідства, 16 березня підозрюваний провів незаконне зібрання створеного окупантами псевдооргану влади "Комитет спасения "За мир и порядок". Діяв колаборант разом з пособниками.

До теми У Херсоні громадяни протистоять окупантам, співаючи гімн України: потужне відео

Вони проводили зібрання для переконання мешканців області у тому, що українська влада більше не керує регіоном та закликали до підтримки окупації Росії,

– розповіли в прокуратурі.

Такими діями зловмисники завдали шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України.

Тепер фігурантам загрожує:

позбавлення волі на строк 15 років;

або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Це може вас зацікавити – Зеленський прокоментував спроби окупантів створити фейкову республіку в Херсоні: відео