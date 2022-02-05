Мужчина публиковал цитаты вождей в запретной российской соцсети "Одноклассники". Однако свою вину он признал.
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Мужчина сказал, что не знал о нарушении закона
Мужчина, которому был вынесен приговор, на заседании суда объяснил, что не знал о противоправности своих действий. Однако он более 3 лет публиковал коммунистические лозунги и изображения Ленина и Сталина в "Одноклассниках".
На своей странице в запретной соцсети мужчина публиковал цитаты Сталина и лозунги, связанные с ним.
Однако признание вины стало смягчающим обстоятельством. Поэтому суд принял решение назначить мужчине наказание в виде 5 лет условного заключения с испытательным сроком 2 года.
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