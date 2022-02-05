Мужчина публиковал цитаты вождей в запретной российской соцсети "Одноклассники". Однако свою вину он признал.

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Мужчина сказал, что не знал о нарушении закона

Мужчина, которому был вынесен приговор, на заседании суда объяснил, что не знал о противоправности своих действий. Однако он более 3 лет публиковал коммунистические лозунги и изображения Ленина и Сталина в "Одноклассниках".

На своей странице в запретной соцсети мужчина публиковал цитаты Сталина и лозунги, связанные с ним.

Однако признание вины стало смягчающим обстоятельством. Поэтому суд принял решение назначить мужчине наказание в виде 5 лет условного заключения с испытательным сроком 2 года.

Примите во внимание! За пропаганду коммунистических или нацистских лозунгов или символики в Украине наказывают с 2015 года. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде условного или настоящего срока до 5 лет. За повторное совершение преступления или совершение его представителем власти или группой лиц наказывают заключением от 5 до 10 лет с возможной конфискацией имущества.

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