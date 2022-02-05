Чоловік публікував цитати вождів у забороненій російській соцмережі "Однокласники". Однак свою провину він визнав.
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Чоловік сказав, що не знав про порушення закону
Чоловік, якому винесли вирок, на засіданні суду пояснив, що не знав про протиправність своїх дій. Однак він понад 3 роки публікував комуністичні лозунги та зображення Леніна й Сталіна в "Однокласниках".
На своїй сторінці у забороненій соцмережі чоловік публікував цитати Сталіна та лозунги пов'язані з ним.
Однак визнання провини стало пом'якшувальною обставиною. Тому суд ухвалив рішення призначити чоловіку покарання у вигляді 5 років умовного ув'язнення з випробувальним терміном 2 роки.
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