Чоловік публікував цитати вождів у забороненій російській соцмережі "Однокласники". Однак свою провину він визнав.

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Чоловік сказав, що не знав про порушення закону

Чоловік, якому винесли вирок, на засіданні суду пояснив, що не знав про протиправність своїх дій. Однак він понад 3 роки публікував комуністичні лозунги та зображення Леніна й Сталіна в "Однокласниках".

На своїй сторінці у забороненій соцмережі чоловік публікував цитати Сталіна та лозунги пов'язані з ним.

Однак визнання провини стало пом'якшувальною обставиною. Тому суд ухвалив рішення призначити чоловіку покарання у вигляді 5 років умовного ув'язнення з випробувальним терміном 2 роки.

Зауважте! За пропаганду комуністичних чи нацистських гасел, лозунгів чи символіки в Україні карають від 2015 року. За вчинення такого злочину передбачене покарання у вигляді умовного або реального терміну до 5 років. За повторне вчинення злочину або ж вчинення його представником влади чи групою осіб карають ув'язненням від 5 до 10 років з можливою конфіскацією майна.

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