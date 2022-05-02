В Херсонской области оккупанты до смерти замучили ветерана АТО: дело расследуют

Херсонская областная прокуратура расследует убийство ветерана АТО Назара Кагальняка. В начале апреля российские оккупанты похитили его и пытали.

Ранее правоохранители открыли уголовное производство по поводу нарушения законов и обычаев войны, а также – умышленного убийства. Сейчас идет досудебное расследование.

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Оккупанты две недели пытали мужчину

Ранее Назар Кагальняк отстаивал Украину на Востоке во время АТО. Впрочем, во время полномасштабного вторжения России мужчина не ушел в ряды ВСУ. У него были серьезные проблемы со здоровьем: два инфаркта и операция на сердце. Впоследствии ему установили кардиостимулятор.

Как удалось выяснить следователям, в начале апреля российские оккупанты ворвались в его дом в селе Абрикосовка Херсонской области. Они насильно увезли его в неизвестном направлении. В течение двух недель захватчики жестоко пытали ветерана АТО. В конце концов, Назара привезли домой в критическом состоянии. Родные успели отвезти его в больницу. Однако медики не смогли спасти мужчину.

Как ранее рассказывал его друг, заведующий кафедрой ботаники Херсонского государственного университета Иван Мойсиенко, Назар воспитывал четырех детей (двое из них – несовершеннолетние), а также двоих внуков. Последние несколько лет мужчина проживал один и много помогал своим детям. Кстати, самый маленький только заканчивает первый класс. У него тоже есть инвалидность.

Теперь мы должны сделать все, чтобы убийство Назара Кагальняка стало гвоздем в гробу рашизма и тех конкретных военных преступников, которые его представляют,

– рассказал Иван Мойсиенко.

Украинские правоохранители отмечают, что делают все возможное для установления деталей военного преступления оккупантов. Они пытаются установить лиц, доведших Назара Кагальняка до смерти. Эти факты будут документированы, после чего передадут их в суд.

Напомним, по состоянию на 2 мая российские оккупанты все пытаются выйти на административные границы Херсонской области. По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, захватчики пытаются обнаружить слабые места в обороне ВСУ. Так, оккупанты активно используют беспилотники для разведки. Украинские военные все знают и продолжают давать отпор российским воинам.

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