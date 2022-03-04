В Херсонской области оккупанты начали останавливать гражданских и проверять их телефоны
4 марта 2022 , 11:29Читати новину українською
Источник:Херсонская ОВА
Оккупанты начали останавливать мирных жителей на Херсонщине. Они проверяют у них телефоны.
Местные власти призвали людей оставаться дома и не выходить на улицы. Об этом сообщили в Херсонской ОВА 4 марта.
Обратите вниманиеВ Херсоне оккупанты транслируют свои каналы
Есть информация, что оккупанты начали останавливать мирных людей и проверять их телефоны. Не подвергайте себя опасности. Оставайтесь дома и будьте осторожны!
– говорится в сообщении.
Известно, что в Херсоне и области оккупанты начали транслировать свои пропагандистские каналы. Среди региональных остался только один, но там демонстрируют всеукраинский марафон.
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