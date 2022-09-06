В Херсонской области кадыровцы массово расстреливают мобилизованных из оккупированного Донбасса

Ужесточение активности сил обороны Украины на херсонском направлении привело к стремительному увеличению дезертиров среди принудительно отправленных оккупантами на войну жителей Донецкой и Луганской областей. Российские же захватчики подобному явлению противодействуют традиционным для себя способом – с помощью заградотрядов.

По данным источников 24 канала в разведке, в первый день контрнаступления ВСУ на Юге российское командование наспех отправило на вторую и третью линии обороны отряды кадыровцев. Не для усиления боевых способностей ордынского войска, а для противодействия отступлению передовых подразделений.

Смотрите также Помогли ВСУ: в Херсонской области российский командир случайно сжег своих элитных разведчиков

На некоторых участках фронта российские генералы удерживали принудительно мобилизованных жителей оккупированных частей Донбасса и Луганской области, поэтому неподготовленное к участию в войне "пушечное мясо" при первых атаках украинской бронетехники решило не умирать, а сбежать с позиций.

Мобилизированных массово расстреливают "свои"

На усиление боевых действий в Херсонской области командование оккупантов отреагировало достаточно быстро. Карательным отрядам кадыровцев приказали быстро выезжать на вторую и третью линии обороны и заставлять мобилизованных и российских срочников возвращаться отбивать утраченные позиции.

Конечно, испуганные бывшие шахтеры и учителя в атаку идти совсем не хотели, из-за чего кадыровцы без раздумий открывали огонь на уничтожение по возмущавшимся приказу отправляться вперед.

Поняв, что дальнейших вариантов российское командование им не предоставило, мобилизованные при поддержке российских десантников предприняли несколько попыток вернуть передовые позиции.

Контрнаступление оккупационных войск не привело к желаемому для них результату, а разбитые группировки россиян отступили вместе с остатками мобилизованных. Впрочем, последних выстроили и безжалостно расстреляли перед другими войсками, чтобы никто из отрядов агрессоров не отступал даже в безвыходной ситуации.

В целом, начиная с ночи напротив 29 августа, на всех участках линии столкновения в Херсонской области силы обороны Украины не просто расшевелили осиное гнездо террористических войск, а заставили захватническое командование быстро решать, куда им нужно перебрасывать резервы. Из-за прорывов фронта российские генералы активизировали подвоз своих резервов из Херсона на передовую. Большое количество ордынцев, которыми решили затыкать дыры на максимально угрожающих направлениях, пришлось именно на мобилизованных на Донбассе, а также на боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Перебрасывали такие подразделения на передовую с начала контрнаступления ВСУ. Но если личный состав российских войск почему-то очень уверен в своих силах, о террористах из Донбасса такого сказать нельзя. Бесцельно умирать в Херсонской области они не хотели.

Именно с этим связана серьезная стрельба, которую утром 30 августа слышали жители временно оккупированного областного центра. Боевые группировки боевиков и мобилизованных, которые были расположены как резервные под Херсоном, категорически отказывались отправляться поближе к линии фронта. Командиры справиться с бунтом не могли, поэтому на место опять же вызвали кадыровцев. По данным украинской разведки, наемники чеченского фюрера для устрашения расстреляли более 30 "своих".

Тела мобилизованных в квазиреспубликах решили не везти домой

Хотя общие потери российских оккупационных войск на Юге за последние несколько дней стремительно выросли, семьям мобилизованных на Донбассе не следует ожидать усиления потока гробов по этому направлению. Ведь командование россиян решило банально не вывозить тела погибших с поля боя, чтобы не усиливать таким образом социальное напряжение среди жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Потому что идея отправления всех мужчин на гибель не ради "республик", а за захватнические амбиции путина на Донбассе не популярна.

Более того, иногда настроения жителей оккупированных частей Донбасса и Луганской области становятся все больше проукраинскими. Ведь все знают, кто начал вторую фазу кровавой войны, а без вмешательства россии и ее полномасштабного нападения на Украину десятки тысяч шахтеров, учителей, металлургов и представителей других специальностей спокойно ходили бы на работу, а не погибали где-нибудь под Харьковом или Херсоном.