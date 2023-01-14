В Херсонской области оккупанты проверяют телефоны местных, похитили 3 человека, – Генштаб

Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины на временно оккупированных территориях. В частности, это происходит на Херсонщине. У людей не только проверяют телефоны, их еще и похищают.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ. С мирных жителей не только издеваются и всячески их терроризируют. Их еще и продолжают похищать.

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Оккупанты похитили трех человек

По данным ведомства, российские захватчики решили усилить свои контрдиверсионные и контрразведывательные мероприятия. Делают враги это на временно оккупированных территориях. Это четкая демонстрация того, что противник боится продвижения ВСУ и того, что местное население помогает нашей армии.

Так, в Большой Лепетихе захватчики решили устроить выборочные проверки телефонов. Оккупанты изучают содержание гаджетов у мирных жителей. Делают это для того, чтобы обнаружить хоть какое-нибудь фото или видео, демонстрирующее российскую военную технику. Мол, такой контент однозначно предполагает сотрудничество с ВСУ.

Известно, что по состоянию на 12 января 2023 оккупанты задержали троих гражданских. Их также увезли в неизвестном направлении.

Террор не утихает по всей линии фронта. Как отмечают в Генштабе, за минувшие сутки оккупанты нанесли 15 авиационных и 5 ракетных ударов. 2 из них были по гражданской инфраструктуре Константиновки на Донетчине. Кроме того, зафиксировали 95 обстрелов из РСЗО, в том числе и по Херсону.

Оккупанты атакуют и несут потери

Заметим, что за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по районам скопления врагов. Также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили:

2 пункта управления,

8 районов скопления живой силы,

зенитный ракетный комплекс,

3 склада боеприпасов,

2 другие важные объекты врага.

Намерения захватчиков не изменились. Они продолжают делать все, чтобы выйти на административные границы Донецкой области. Наступления на Бахмутском направлении не утихают. Также безуспешные наступательные действия фиксируются на Авдеевском направлении. Между тем, на Купянском и Лиманском захватчики стремятся улучшить свое тактическое положение.

Отметим, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили ряд атак. Их фиксировали вблизи Площадки, Белогоровки и Краснопоповки на Луганщине, а также Раздолевки, Соли, Красной Горы, Бахмута, Клещиевки, Водяного, Кременной, Победы, Майорска, Марьинки и Великой Новоселки Донецкой области.

И напоследок заметим, какая ситуация по разным направлениям. Так, на Волынской, Полесской, Северской и Слобожанской наступательных группировках врага за прошедшие сутки не зафиксировали. В то же время не обошлось без обстрелов населенных пунктов Черниговщины, Сумщины, а также Харьковщины. Не прекращаются обстрелы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, а также Херсонском направлениях.