В Херсонской области похитили бизнесмена Вячеслава Панькова, – депутат

Россияне все чаще похищают людей, которые не соглашаются сотрудничать с оккупационным режимом. В Херсонской области они похищают предпринимателей, у которых есть четкая проукраинская позиция.

Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат из Херсона. Он отметил, что россияне также обворовывают предпринимателей.

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"Похитили Вячеслава Панькова. Это бизнесмен из Херсона. Никто не знает, где он", – рассказал депутат.

Похитили журналиста

Кроме этого, как отметил депутат, 12 марта в Херсонской области похитили местного журналиста Олега Батурина. О месте, где он находится, тоже ничего неизвестно. Оккупанты таким образом пытаются запугать людей.

Такие плохие новости раздаются из Херсона и они раздаются постоянно,

– сказал депутат.

Оккупанты похитили Олега Батурина: смотрите видео