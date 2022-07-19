На Херсонщине россияне изъяли все инкассаторские авто "Приватбанка" и захватили электростанции

Оккупанты, которых бункерный диктатор забросил на кровавую работу на Юг Украины, с каждым днем усиливают свой контроль над временно подконтрольными им территориями. Захватчики проводят множество акций по запугиванию и захвату важных для них предприятий и учреждений.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, недавно путинские ордынцы решили "гарантировать" оккупированной Херсонской области надежную подачу электроэнергии. Для этого вооруженные захватчики ворвались на все электростанции и подстанции и установили над ними свой полный контроль.

Смотрите также Несмотря на все старания и угрозы: россияне не могут внедрить оборот рублей на Херсонщине

Восторг всех объектов электроэнергетики россияне проводили уже с учетом своих предыдущих фиаско на других предприятиях.

Привезли бригады из "Крымэнерго"

Понимая, что работники украинской "Херсоноблэнерго" в основном будут отказываться от сотрудничества с оккупантами, путинские каратели заранее организовали приезд в оккупированный регион большого количества специалистов из Крыма.

Специалисты с украинского полуострова понадобились ФСБшникам и кураторам подготовки Херсонской области к аннексии для замены электромонтеров и контролеров, которые не согласились занимать должности при "новой власти".

Во время захвата всех предприятий сектора электроснабжения оккупанты оказывали большое давление на их работников и руководство.

Захватчики традиционно обещали для себя увеличение зарплат в случае, если люди согласятся к сотрудничеству с ними, а также гарантировали быстрые расправы в случаях, если на станциях случятся диверсии.

Путинские ордынцы настаивали, что все работники облэнерго должны написать заявления о взятии их на работу на "российские предприятия", а также заставляли всех открыть счета в российских банках.

Большинство специалистов, как и ожидали захватчики, отказались от сотрудничества с ними. Поэтому их сразу заменили "российскими специалистами".

Всех работников "Херсоноблэнерго", согласившихся на работу с россией, должны проверить российские спецслужбы. Ведь оккупанты очень боятся, что местные работники могут сотрудничать с ними и параллельно с тем выводить из строя системы электроснабжения региона.

Россияне заставляют работников "Приватбанка" прекратить работу

Кроме того, военные преступники решили ужесточить меры по внедрению оборота рублей в Херсонской области. По их мнению, для успеха в этом направлении нужно полностью остановить работу украинских финансовых учреждений в области.

Поэтому под чрезвычайное давление попали руководители региональных филиалов и отделений "Приватбанка". В центральный офис украинской финансовой структуры неоднократно приходили вооруженные ФСБшники. Они потребовали, чтобы банк прекратил обслуживать клиентов на подконтрольной россии территории области.

Чиновников таскали на допросы, а в их домах искали "доказательства сотрудничества с СБУ". Несогласных сажали в изоляторы, где их пытали и содержали без воды и пищи. Из-за всех этих мер банк по требованию оккупантов был вынужден приостановить работу своего центрального офиса в Херсонской области.

Также захватчики изъяли все инкассаторские автомобили, принадлежащие "Приватбанку". Эти машины оккупанты могут использовать для скрытой перевозки заложников, представителей "местной власти" и непосредственно командного состава российской армии и спецслужб.