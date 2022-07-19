На Херсонщине россияне изъяли все инкассаторские авто "Приватбанка" и захватили электростанции
Оккупанты, которых бункерный диктатор забросил на кровавую работу на Юг Украины, с каждым днем усиливают свой контроль над временно подконтрольными им территориями. Захватчики проводят множество акций по запугиванию и захвату важных для них предприятий и учреждений.
По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, недавно путинские ордынцы решили "гарантировать" оккупированной Херсонской области надежную подачу электроэнергии. Для этого вооруженные захватчики ворвались на все электростанции и подстанции и установили над ними свой полный контроль.
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Восторг всех объектов электроэнергетики россияне проводили уже с учетом своих предыдущих фиаско на других предприятиях.
Привезли бригады из "Крымэнерго"
- Понимая, что работники украинской "Херсоноблэнерго" в основном будут отказываться от сотрудничества с оккупантами, путинские каратели заранее организовали приезд в оккупированный регион большого количества специалистов из Крыма.
- Специалисты с украинского полуострова понадобились ФСБшникам и кураторам подготовки Херсонской области к аннексии для замены электромонтеров и контролеров, которые не согласились занимать должности при "новой власти".
- Во время захвата всех предприятий сектора электроснабжения оккупанты оказывали большое давление на их работников и руководство.
- Захватчики традиционно обещали для себя увеличение зарплат в случае, если люди согласятся к сотрудничеству с ними, а также гарантировали быстрые расправы в случаях, если на станциях случятся диверсии.
- Путинские ордынцы настаивали, что все работники облэнерго должны написать заявления о взятии их на работу на "российские предприятия", а также заставляли всех открыть счета в российских банках.
- Большинство специалистов, как и ожидали захватчики, отказались от сотрудничества с ними. Поэтому их сразу заменили "российскими специалистами".
Всех работников "Херсоноблэнерго", согласившихся на работу с россией, должны проверить российские спецслужбы. Ведь оккупанты очень боятся, что местные работники могут сотрудничать с ними и параллельно с тем выводить из строя системы электроснабжения региона.
Россияне заставляют работников "Приватбанка" прекратить работу
Кроме того, военные преступники решили ужесточить меры по внедрению оборота рублей в Херсонской области. По их мнению, для успеха в этом направлении нужно полностью остановить работу украинских финансовых учреждений в области.
Поэтому под чрезвычайное давление попали руководители региональных филиалов и отделений "Приватбанка". В центральный офис украинской финансовой структуры неоднократно приходили вооруженные ФСБшники. Они потребовали, чтобы банк прекратил обслуживать клиентов на подконтрольной россии территории области.
Чиновников таскали на допросы, а в их домах искали "доказательства сотрудничества с СБУ". Несогласных сажали в изоляторы, где их пытали и содержали без воды и пищи. Из-за всех этих мер банк по требованию оккупантов был вынужден приостановить работу своего центрального офиса в Херсонской области.
Также захватчики изъяли все инкассаторские автомобили, принадлежащие "Приватбанку". Эти машины оккупанты могут использовать для скрытой перевозки заложников, представителей "местной власти" и непосредственно командного состава российской армии и спецслужб.