В Херсонской области россияне распространяют бюллетени о "необходимости" войны

На территории захваченной Херсонской области россияне распространяют свою пропаганду. Они раздают местным жителям "бюллетени", которые должны поощрять людей к войне.

Захватчики в своих листовках обосновывают "необходимость" ведения войны. Также они подают искаженную информацию о ходе боевых действий.

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Оккупанты проводят мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей области. Для этого осуществляют распространение информационных бюллетеней, где приводится искаженная информация относительно хода боевых действий, обоснование так называемой "специальной военной операции" российских оккупантов,

– рассказали в Генштабе.

Россияне хотят, чтобы украинцы оформляли пенсии в соответствии с правилами государства-агрессора. Также они призывают людей подписываться на российские телеграм-каналы и цинично говорят, что там "правдивая информация".

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