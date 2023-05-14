Трагедия произошла в селе Миролюбовка Нововоронцовской громады. Жизнь людей оборвалась сегодня, 14 мая.

Обратите внимание На Запорожье маленькие мальчики принесли домой взрывной предмет: он сдетонировал во время игры

В Херсонской области взрывчатка унесла жизни 5 человек

Как рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак, взрывчатка, оставленная российской армией, оборвала жизнь 5 мирных жителей. Трагедия произошла на одном из сельскохозяйственных предприятий в селе Миролюбовка Нововоронцовской громады.

Взорвался недетонированный снаряд. Самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему – 68,

– отметил глава ОП.

Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский также подтвердил, что 5 человек 14 мая погибли в селе Миролюбовка, взорвавшись на боеприпасе.

"Друзья, обращаюсь еще раз ко всем – неразорвавшиеся снаряды, мины и ракеты так же смертельно опасны, как и обстрелы! Держитесь от них подальше! Сразу же звоните в ГСЧС или полицию, если вы их обнаружили!" – подчеркнул Соболевский.

Другие подобные случаи