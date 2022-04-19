В Херсонской области с сельсовета сняли триколор: оккупанты угрожают расправой

В селе Великие Копани местные жители сняли флаг оккупантов с сельсовета. Россияне угрожают селянам жестоким наказанием, сообщили в Херсонской ОВА.

Флаг сняли местные жители в ночь с 18 на 19 апреля. Когда оккупанты выяснили, куда девался триколор, они начали угрожать местным жителям расправой.

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За снятое знамя россияне угрожают закрыть выезды и въезды в село, рынки, а также анонсировали обыски и наказание семье, у которой найдут триколор.

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