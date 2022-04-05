В Херсонской области ситуация сложная, утром раздавались сильные взрывы

В Херсонской области сложилась тяжелая военная ситуация. Офис президента сообщает, что в регионе постоянные взрывы.

В частности, они звучали примерно в 5 часов утра. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняют, сообщает 24 канал.

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В Херсонской области нет лекарств, продуктов и связи

Большинство населенных пунктов области остаются в тяжелом состоянии из-за действий врага. Там нет лекарств и продуктов, в некоторых районах – воды и связи.

На севере региона от оккупантов удалось освободить некоторые населенные пункты. В сотрудничестве с Днепропетровской областью там восстанавливают жизнедеятельность.

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