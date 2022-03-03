В Херсонской области на станции Большие Копани увидели российский военный поезд
3 марта 2022 , 09:28Читати новину українською
Источник:Cуспільне Херсон
Жители Херсона 2 марта зафиксировали российский военный поезд. Он стоял на станции Большие Копани.
Вражеский поезд зафиксировали очевидцы. Соответствующее видео они обнародовали в соцсетях.
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На поезде увидели букву Z, которой обычно оккупанты обозначают свою технику. Поезд был на станции еще 2 марта.
В Херсонской области увидели российский военный поезд: смотрите видео