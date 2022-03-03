В Херсонской области на станции Большие Копани увидели российский военный поезд

Жители Херсона 2 марта зафиксировали российский военный поезд. Он стоял на станции Большие Копани.

Вражеский поезд зафиксировали очевидцы. Соответствующее видео они обнародовали в соцсетях.

Важно Херсон не кажется: жгут военную технику оккупантов

На поезде увидели букву Z, которой обычно оккупанты обозначают свою технику. Поезд был на станции еще 2 марта.

В Херсонской области увидели российский военный поезд: смотрите видео