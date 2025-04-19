Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

К теме "Видят, кого атакуют": за последний год россияне изменили тактику ударов по Херсону

Что изменится в мерах безопасности в Херсонской области

Александр Прокудин рассказал, что он провел заседание Совета обороны Херсонщины. Во время встречи были рассмотрены вопросы, требующие особого внимания.

Одним из решений совета стало усиление мер безопасности на Пасху в области.

Имеем дело с коварным врагом, поэтому готовимся к возможным провокациям в свете праздника. Будем делать все возможное, чтобы допустить массового скопления людей и предотвратить трагедии,

– сказал начальник ОВА.

Он подчеркнул, что в праздничные дни увеличится количество правоохранителей, которые будут патрулировать населенные пункты Херсонской области. Также Прокудин обратился к гражданам, призвав их быть осмотрительными и внимательными в эти дни, соблюдать запреты и в случае угрозы реагировать на сигналы тревоги.

"Второе – в области установили специальный режим светомаскировки в период с 21:00 до 05:00. В это время запрещается включать уличное освещение и свет в жилых домах", – написал чиновник.

Также во время заседания Совета обороны были приняты решения для защиты населения Херсона. В частности, решено приобрести 10 уличных укрытий с их монтажом и обустройством.

Их установят в местах наибольшего скопления людей в общинах. Также необходимую помощь получат наши защитники,

– отметил Александр Прокудин.

Кроме этого, были доклады временно исполняющего обязанности начальника Херсонского областного ТЦК и СП Сергея Панасюка и директора Департамента здоровья Херсонской ОВА Татьяны Карчевич о проведении мобилизации и организации работы военно-врачебных комиссий.