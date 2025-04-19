Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Що зміниться у заходах безпеки у Херсонській області

Олександр Прокудін розповів, що він провів засідання Ради оборони Херсонщини. Під час зустрічі було розглянуто питання, що потребували особливої уваги.

Одним із рішень ради стало посилення безпекових заходів на Великдень в області.

Маємо справу з підступним ворогом, тому готуємося до можливих провокацій у світлі свята. Робитимемо все можливе, аби допустити масового скупчення людей та запобігти трагедіям,

– сказав начальник ОВА.

Він підкреслив, що у святкові дні збільшиться кількість правоохоронців, котрі патрулюватимуть населені пункти Херсонщини. Також Прокудін звернувся до громадян, закликавши їх бути обачними та уважними у ці дні, дотримуватися заборон та у разі загрози реагувати на сигнали тривоги.

"Друге – в області встановили спеціальний режим світломаскування у період з 21:00 до 05:00. В цей час забороняється вмикати вуличне освітлення та світло в житлових будинках", – написав посадовець.

Також під час засідання Ради оборони були ухвалені рішення для захисту населення Херсона. Зокрема, вирішено придбати 10 вуличних укриттів з їхнім монтажем і облаштуванням.

Їх встановлять у місцях найбільшого скупчення людей в громадах. Також необхідну допомогу отримають наші оборонці,

– зазначив Олександр Прокудін.

Окрім цього, були доповіді тимчасового виконувача обов'язків начальника Херсонського обласного ТЦК та СП Сергія Панасюка та директорки Департаменту здоров'я Херсонської ОДА Тетяни Карчевич щодо проведення мобілізації та організації роботи військово-лікарських комісій.