В Херсонской области ВСУ ведут сложные наступательные действия, – Арестович

Вооруженные Силы Украины проводят тяжелые наступательные действия в направлении Херсона. Это не операция по освобождению города, а постепенное продвижение, которое заставляет россиян держать Херсонщину в обороне.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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"Что касается наших войск, то они ведут сложные действия в направлении Херсона. Однако эти действия носят наступательный характер", – отметил советник главы ОПУ.

Как отметил Арестович, хотя такое постепенное продвижение украинских войск очень сложное, но оно заставляет противника держать Херсонщину в обороне, не наступать и не перебрасывать свои войска на другие направления, например под Мариуполь.

Какая ситуация на Херсонщине

Арестович отметил, что российские захватчики свирепствуют в Херсонской области. Они пытаются похищать активистов, представителей местного самоуправления и бывших бойцов АТО, которые не успели уехать.

Часть пытают, часть удерживают в заложниках, часть уговаривают перейти на их сторону, но о таких фактах почти неизвестно,

– рассказал советник главы ОПУ.

Однако даже "поклонники" оккупантов на Херсонщине не верят, что они удержатся на этой территории. Так что россиянам создать там какую-либо "республику" не удастся.

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