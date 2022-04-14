На Херсонском и Николаевском направлении ликвидировано более 50 россиян и много техники

14 апреля 2022 , 14:00
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Источник:

ОК "Юг"

ВСУ ликвидировали 54 оккупанта и много вражеской техники. Речь идет о последствиях на Херсонском и Николаевском направлениях.

В общей сложности ВСУ на указанных направлениях уничтожили 8 единиц вражеской техники. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг" 14 апреля.

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На Николаевском и Херсонском направлении потери противника составляют 54 рашиста и 8 единиц техники,
говорится в сообщении.

Среди уничтоженной техники:

  • 2 самоходные артиллерийские установки;
  • реактивная система залпового огня "Град";
  • танк Т-72.

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Автор: Марта Кушка