На Херсонском и Николаевском направлении ликвидировано более 50 россиян и много техники
14 апреля 2022 , 14:00Читати новину українською
Источник:ОК "Юг"
ВСУ ликвидировали 54 оккупанта и много вражеской техники. Речь идет о последствиях на Херсонском и Николаевском направлениях.
В общей сложности ВСУ на указанных направлениях уничтожили 8 единиц вражеской техники. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг" 14 апреля.
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На Николаевском и Херсонском направлении потери противника составляют 54 рашиста и 8 единиц техники,
говорится в сообщении.
Среди уничтоженной техники:
- 2 самоходные артиллерийские установки;
- реактивная система залпового огня "Град";
- танк Т-72.