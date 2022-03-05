Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута. Он добавил, что к обращению также приобщаются подписать жители области.

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Цена – тысячи погибших и раненых

"Уже 10 дней мирные города находятся под авиа– и ракетными ударами. Цена промедления с закрытием неба – тысячи погибших и раненых детей, женщин, пожилых людей, разрушенные больницы, школы, детские сады", – говорится в сообщении.



Депутаты обращаются к НАТО закрыть небо над Украиной / Коллаж 24 канала



Жители приобщаются к сбору подписей / Фото с фесбука Геннадия Лагуты

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