Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. Від додав, що звернення також долучаються підписати жителі області.

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Ціна – тисячі загиблих та поранених

"Вже 10 днів мирні міста знаходяться під авіа- та ракетними ударами. Ціна зволікання з закриттям неба – це тисячі загиблих та поранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки", – мовиться в повідомленні.



Депутати звертаються до НАТО закрити небо над Україною / Колаж 24 каналу



Мешканці долучаються до збору підписів / Фото з фесбуку Геннадія Лагути

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