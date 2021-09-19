Ложная беспечность привитых от COVID-19 может быть опасной

Кто безопаснее для детей в школе, для родных дома, для сотрудников крупных организаций и т.п. .: вакцинированный человек или уже переболевший на COVID-19? Вопрос, на первый взгляд, проще простого, но отвечают на него некоторые довольно странно.

Уже доказано, что переболевшие люди заболевают повторно исключительно редко. Даже высчитан процент – 0,1. Эта десятая доля процента приходится на людей, имеющих дефекты иммунитета, которые не позволяют сформировать полноценную длительную защиту.

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Заболевшие повторно все равно выздоравливают, более того, тяжело болеют вообще крайне редко (тоже посчитано – в 0,05% случаев попадают в стационар). Значит, их иммунитет достаточный, чтобы выздороветь, но недостаточный для формирования иммунной памяти.

Я таких пациентов видел. Люди, страдающие определенными сопутствующими заболеваниями, что и объясняет всю ситуацию. В любом случае, это НЕ ЕСТЬ проблема мирового масштаба, т.к. 99,9% после перенесенного COVID-19 прекрасно формируют длительный качественный иммунитет и не болеют повторно многие месяцы. Более того, некоторые исследователи уже приходят к выводам, что не исключается и вариант пожизненного иммунитета после SARS-CoV-2.

Откуда такая уверенность?

Во-первых, уже осуществлены многими странами исследования (в том чичсле – Украиной), подтверждающие утверждение, что иммунитет длительный.

Во-вторых, обращает на себя внимание персонал ковидных отделений – люди, работающие с коронавирусными пациентами уже второй год, все давно переболевшие. И повторных случаев как не было, так и не наблюдается. Статистика неумолимая и неопровержимая. Медики, и не только инфекционисты, массово НЕ БОЛЕЮТ ПОВТОРНО. Что-то их бережет. Думаю, все понимают, что это «что-то» - хороший иммунитет, а не маски или мытые руки. К слову, уровень антител у медработников очень высокий.

Какая ситуация с вакцинированными?

Привитые, как и предупреждают производители всех без исключения вакцин, могут заболеть. Этого не наблюдается массово, но люди действительно болеют. Я вижу это среди своих пациентов, люди обращаются за помощью, и все рассказывают. Это не удивительно, тут нет ничего неожиданного. Ни ВООЗ, ни CDC, ни МОЗ не утверждают, что вакцинация гарантирует стопроцентную защиту.

Вообще, если смотреть глобально, цель вакцинации ЗАЩИТИТЬ УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ РИСКА и попытаться снизить тяжесть заболевания.

ВООЗ: "Существенных данных о воздействии вакцины "Пфайзер-Бионтек" на передачу или распространение вируса не имеется".

ВООЗ: "Предотвращает ли вакцина (Модерна) заражение и передачу вируса? В настоящее время неизвестно, обеспечит ли вакцина профилактику заражения и дальнейшую передачу вируса привитыми лицами. Иммунитет к инфекции сохраняется в течение нескольких месяцев, однако полный срок его действия еще не установлен. Это важные вопросы, которые в настоящее время изучаются".

Ложная беспечность привитых может быть опасной – люди после прививки должны помнить, что появившаяся температура, насморк, кашель и слабость – это также может быть COVID-19, а не другое ОРЗ и изолироваться.

Опираясь на такую картину, естественно возникает вопрос: на каком основании считается, что переболевшие более опасны в плане распространения вируса, чем привитые?

Почему до сих пор всячески игнорируется и не рассматривается вопрос, как минимум, уравнивания в правах и переболевших, и вакцинированных? Хотя, в корне, это также неверно. Переболевшие – в сравнении с привитыми – практически полностью безопасны для окружающих.

Где зеленый паспорт для учителя, туриста, студента, медика и других, кто переболел и предъявляет результат анализа с антителами? Почему на работу нельзя переболевшему? На чем основывается данное положение вещей? Зачем все усложнять, накручивать вражду в обществе и создавать проблемы, где их совсем нет?

Очень хочется верить, что здравый смысл, наука и медицина рано или поздно объединятся и наша жизнь станет легче, а не тяжелее…