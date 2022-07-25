HIMARS изменили все: NASA свидетельствует о значительном уменьшении количества артобстрелов на фронтах в Украине

Американская реактивная артиллерийская система HIMARS изменила многое в ходе войны. NASA сообщает о значительном уменьшении артобстрелов со стороны России.

В российском инфопространстве тревога продолжает нарастать. Ведь темпы российских операций замедляются из-за успешных ударов HIMARS по ключевым российским материально-техническим и командно-управленческим узлам.

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Из-за ударов ВСУ HIMARS россияне меньше атакуют из артиллерии

российские войска вынуждены применять разные тактики, чтобы уменьшить использование украинскими военными HIMARS. Сюда входят и меры маскировки и изменение расположения групп техники.

Эта тактика смягчения последствий мешает российским войскам проводить массированный артиллерийский обстрел, который они широко использовали во время войны, о чем свидетельствуют данные NASA,

– говорится в сообщении.

Появление этих РСЗО – переломный момент в войне

Один из российских телеграм каналов определил три отдельные фазы войны – первая охватывала от первоначального вторжения до вывода российских войск из Киевской, Сумской и Черниговской областей, а вторая – между этой точкой и применения предоставленных Западом HIMARS.

Появление HIMARS считается переломным моментом в войне. В телеграм-канале отмечают, что недавние украинские удары по российским складам, узлам связи и тыловым базам оказывают необратимое влияние на развитие будущих российских наступательных действий.

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