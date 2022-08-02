HIMARS – почти синоним справедливости, – Зеленский о сверхусилиях для получения оружия

Реактивные системы залпового огня HIMARS уже стали ужасным сном российских оккупантов. Партнеры удивлены мастерством ВСУ и понимают необходимость продолжения их поставки.

Современное высокоточное оружие, предоставляемое ВСУ нашими партнерами, позволило нашим героям существенно сократить личный состав и запасы снарядов российских оккупантов. Враг все еще имеет большое огневое преимущество, но каждая ночь становится для него адской и приносит новые потери.

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