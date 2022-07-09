"Одиннадцать 200-ых и много раненых": оккупанты шокированы ударами ВСУ с HIMARS

HIMARS работают и показывают свою эффективность. Российский оккупант жалуется на то, что прилетело по его подразделению и погибли многие его друзья.

Утром 8 июля ВСУ ударили по базе оккупантов. Один из русских захватчиков начал жаловаться и рассказал о потерях.

К теме В Чернобаевке масштабный пожар: густой дым после взрывов виднеется отовсюду

11 оккупантов умерли на месте

По словам оккупанта, на месте умерли сразу 11 российских захватчиков. Раненых тоже очень много.

По нашей базе сегодня прилетело. 11 человек 200, о раненых еще даже не говорят. В**али "Химарсами" в пять утра,

– рассказал оккупант.

После этого их подразделение было эвакуировано с места дислокации.

На автора уже набросились за публикацию этой информации. Клянут за то, что написал о потерях. Между тем, он злится и не понимает, почему об этом нельзя говорить.



Скриншот Дениса Казанского

При этом он, по всей видимости, искренне верит, что его страна ведет "гуманную" войну. По крайней мере, он так пишет. Так что, рассказывая о потерях, он хочет, чтобы российская армия начала работать "как надо".



Скриншот оккупанта

Украина получит больше HIMARS

Администрация Байдена разворачивает еще один пакет вооружений для Украины стоимостью 400 миллионов долларов. В частности, в новый пакет помощи вошли новые системы HIMARS. Они уже находятся в пути в Украину.

HIMARS достаточно хорошо зарекомендовали себя в войне России с Украиной. С РСЗО HIMARS контрнаступление ВСУ на Запорожском и Херсонском направлениях проходит более эффективно.

К теме – оккупанты приостановили наступление на Луганщине: смотрите видео