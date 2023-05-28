Такие действия оккупантов свидетельствуют об их трусости. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.

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Ядерный шантаж не помог

Андрей Пионтковский объяснил, что россияне прибегают к крайностям.

Это в стиле России, российского руководства,

– подчеркнул он.

Сейчас у России нет ни одной выигрышной карты, поскольку даже ядерный шантаж не сработал. Старческая болтовня самопровозглашенного руководителя Беларуси Александра Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина оказалась никому не интересной.

К тому же, Запад объяснил им двоим, что шутить о ядерном вооружении все же не следует, а также дал понять, какими могут быть последствия.

"Как минимум Путина просто убьют. Он об этом знает", – убежден Пионтковский.

По его мнению, именно поэтому оккупанты ищут другие пути влияния.

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Последние потуги россиян не допустить контрнаступления

Оккупанты боятся украинских контрнаступательных действий и его неизбежных последствий. Поэтому делают потуги придумывать новые провокации, среди которых и использование химического оружия.

Попытка использовать химическое оружие против собственных солдат и населения, может быть, это отчаянная последняя попытка сорвать это наступление?

– предположил он.

Впрочем, в ближайшие дни ситуация, учитывая видео генерала Залужного, которое может свидетельствовать о начале контрнаступления, будет динамичная, поэтому россиянам точно не спастись.

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