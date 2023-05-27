Анализ перехваченных разговоров ГУР свидетельствует, что оккупанты продолжают подготовку к применению ядерного и химического оружия.

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Оккупанты могут применить химическое оружие на Запорожье

Главное управление разведки Украины сообщило, что 27 мая 2023 года российские военные начали реализовывать провокацию с применением химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области.

В 12:15 в сети наблюдаемых постов противника, развернутых в районе береговой линии Энергодар, зафиксирована передача сообщения: " Стрела-10, Стрела-10, это Чита. Возможен выброс химического оружия из коптеров".

Впоследствии, в 12:44, разведка перехватила сообщения другого российского военного, что из коптера были сброшены 2 неизвестных вещества, "возможно, с химическими элементами".

Российские спецслужбы хотят использовать химическое оружие против своих же военных

В ГУР ранее предупреждали и подчеркнули, что российские спецслужбы готовят провокации с химическим и ядерным оружием, чтобы обвинить в этом Украину и сорвать контрнаступление ВСУ. Реальными жертвами вражеской провокации должны стать солдаты российской оккупационной армии. Следы поражения химическим оружием на их телах Кремль планирует использовать в качестве фейкового доказательства для обвинения Украины.

Как сообщалось ранее, россияне готовят масштабные провокации по созданию очага радиационной опасности с целью обвинить Украину. Могут быть реальные жертвы среди оккупантов с признаками поражения химическим оружием. Украина не использует химическое оружие,

– отметили в ГУР.

В разведке добавили, что очередные постановки вражеских спецслужб не способны повлиять на дальнейшее ход событий на фронте.

Оккупанты готовят провокацию на ЗАЭС