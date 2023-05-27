Аналіз перехоплених розмов ГУР свідчить, що окупанти продовжують підготовку до застосування ядерної та хімічної зброї.

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Окупанти можуть застосувати хімічну зброю на Запоріжжі

Головне управління Розвідки України повідомило, що 27 травня 2023 року російські військові почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

О 12:15 у мережі спостережених постів противника, які розгорнуті в районі берегової лінії Енергодар, зафіксовано передачу наступного повідомлення: "Стріла-10, Стріла-10, це Чіта. Можливий викид хімічної зброї з коптерів".