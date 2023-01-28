Об этом 24 Каналу рассказал предприниматель и волонтер Александр Петряныч. По его словам, ему с командой удалось значительно улучшить технологию химических обогревателей. Военные, пользовавшиеся ими, очень довольны.

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Держат тепло более 12 часов

Как отметил Петряныч, фактически за 2 месяца работы не было негативных жалоб от военных, что грелки недостаточно или слишком много грели. Также инициатива получила множество положительных отзывов от волонтеров и благотворительных фондов.

Они включают в себя активированный уголь, железо и вещества, которые держат тепло. Ты открываешь пакет, туда попадает воздух, и мешочек нагревается до 50 градусов. Тепло держится в течение 8 – 10 часов. Затем нужно вытащить из варежки, помнуть мешочек, чтобы в него попал воздух,

– отметил Петряныч.

Грелки можно использовать как для рук, так и для ног и других частей тела. Сейчас удалось разработать небольшие мешочки 5 на 5 сантиметров, которые можно уложить в шапку, чтобы уши не мерзли.

Волонтер рассказал о химических грелках для военных: смотрите видео

В основном товар заказывают благотворительные фонды партиями по 300 – 1000 штук. Также обращают волонтеры, закупающие по 200 – 500 единиц. Также многие женщины заказывают грелки для своих мужчин-военных.

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