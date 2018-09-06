Химический выброс в Армянске: эксперт рассказал об опасности вещества с завода

На заводе "Крымский Титан" произошел выброс диоксида серы – очень опасного вещества, которое даже в небольших дозах вызывает воспаление слизистых оболочек и затруднение дыхания.

Об этом профессор кафедры неорганической химии ХНУ имени В. Н. Каразина Иван Николаевич Вьюнник заявил в разговоре с "Сегодня".

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Это вещество, безусловно, очень вредное и ядовитое. В небольших количествах оно может вызвать пересыхание носа и рта, затруднение дыхания,

– утверждает профессор.

Вьюнник сообщил, что наличие химиката в воздухе легко определить по запаху горелой серы. Также профессор рассказал о взаимодействии вещества с окружающей средой.

"Вещество хорошо взаимодействует с водой, паром. Если выброс был один, то через немного времени его невозможно будет зафиксировать в воздухе, поскольку вещество хорошо взаимодействует с водой и после такого контакта выпадает в виде кислоты, которая не очень устойчива в условиях окружающей среды", – добавил профессор.

Напомним, в городе Армянске, который расположен в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью, произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационная власть замалчивала чрезвычайную ситуацию. В ночь на 27 августа предметы в городе покрылись липкой ржавчиной. Местные жители жалуются, что тяжело дышать, у некоторых началась аллергическая реакция.

3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.

4 августа российские власти оккупированного полуострова приняли решение об эвакуации всех детей из города. Завод "Титановые инвестиции" закрыли на две недели.