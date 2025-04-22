Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины. Российская армия ежедневно "выкуривает" украинских бойцов с позиций запрещенными отравляющими веществами.

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Россияне изготавливают новые химбоеприпасы для атак в Украине

Россия систематически нарушает Женевскую конвенцию и применяет химическое оружие против украинских защитников на юге. Британский журналист The Times Максим Такер начал масштабное расследование военных преступлений России.

Он лично посетил позиции 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг", где собрал десятки свидетельств военных, которые подверглись поражению химическими веществами. Бойцы рассказали, что оккупанты распыляют ядовитые газы, заставляя наших воинов выходить из укрытий, после чего по ним открывают огонь из дронов или артиллерии.

Начальник пресс-службы бригады отметил, что подобные атаки происходят практически ежедневно, а количество зафиксированных случаев за месяц достигло 50. Бойцы также отмечают: речь идет не только о раздражающих газах вроде перцовых смесей, но и о серьезных отравляющих веществах.

Один из военных с позывным "Фартовый" рассказал журналисту, что после химического поражения неделю лежал с температурой 40 и кашлял кровью. В таких условиях трудно определить тип вещества, а следовательно – подобрать эффективное лечение.

Журналист фиксировал медицинские документы, фотографировал обломки боеприпасов, осматривал противогазы, которые являются единственной доступной защитой. И эффективность этих средств – ограничена.

Военные добавляют, что в распоряжении врага – не только старые советские запасы, но и новые, только что изготовленные химические боеприпасы. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает активное производство запрещенного оружия даже сейчас.