Химвыброс в Армянске: На Херсонщине отравились 37 пограничников

На юге Херсонской области из-за выбросов в оккупированном Крыму отравились 37 пограничников. Однако причин для паники в области нет.

Об этом сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, пишет издание khersonline.net.

В городе Армянске, который расположен в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью Украины, в конце августа произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационная власть несколько дней замалчивала эту чрезвычайную ситуацию. Вечером 6 сентября стало известно, что два из трех контрольно-пропускных пунктов на адмигранице с оккупированным Крымом временно прекратили свою работу.

Вчера переменился ветер и задел КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка". 37 пограничников получили отравление, пятеро направлены в госпиталь в Одессу. С целью недопущения ситуации и с учетом погоды – изменение ветра – было принято решение о временном закрытии обоих КПВВ,

– сказал Гордеев.

Он также сообщил, что по данным работников "Крымского титана" в Армянске очень много сотрудников ушли на больничный. В самом городе фиксируется большая концентрация сернистого ангидрита.

До вчерашнего дня в Херсонской области не было зафиксировано ни одного случая ухудшения здоровья в связи с чрезвычайной ситуацией. "В области два дня работала бригада врачей, они осмотрели более 800 человек. У 16 детей были похожие симптомы, но диагноз не подтвердился. Причин для паники в Херсонской области нет", – сказал он.

Ранее сообщалось, что из-за выброса опасных веществ в Армянске, что во временно оккупированном Россией Крыму, детей из близлежащей Херсонской области готовятся эвакуировать вглубь материковой Украины.