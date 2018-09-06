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Химвыброс в Крыму: к эвакуации готовят детей на Херсонщине

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Через химвыброса в Армянске эвакуировать могут и детей из Херсона
Через химвыброса в Армянске эвакуировать могут и детей из Херсона / Крым Реалии

Из-за выброса опасных веществ в Армянске, что во временно оккупированном Россией Крыму, детей с прилегающей Херсонской области готовятся эвакуировать вглубь материковой Украины.

В городе Армянске, расположенном в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью Украины, в конце августа произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационные власти несколько дней замалчивали эту чрезвычайную ситуацию.

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3 сентября токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине. 4 сентября русская власть оккупированного полуострова заявила об эвакуации всех детей из города.

Местные публикуют в сети фото и видео жутких кислотных дождей, которые выпали на полуострове.

6 сентября во время заседания СНБО в Киеве Президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова принять на оздоровление детей из оккупированного Россией Крыма.

Председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев вечером в четверг заявил, что на Херсонщине уже подготовили базы для размещения детей из оккупированного полуострова.

Мы подготовили базы на Арабатской Стрелке и готовы разместить детей из Крыма... Если нужно больше принять, то мы готовы больше принять. У нас на сегодня детских оздоровительных лагерей в области хватает,
– отметил он в эфире "112 Канала".

По его данным, на территориях в зоне загрязнения может быть около 800 детей.

Гордеев также признал, что, скорее всего, придется эвакуировать несовершеннолетних из населенных пунктов юга Херсонской области.

"Есть вероятность того, что уже завтра мы, прежде всего, будем своих детей из Херсонской области также эвакуировать (вглубь материковой территории Украины – ред.)", – отметил Гордеев.

Вечером 6 сентября стало известно, что два из трех контрольно-пропускных пунктов на админгранице с оккупированным Крымом временно прекратили свою работу.

Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Экология Химвыброс в Армянске Новости Херсона
Источник: 24 Канал
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