Из-за налета после химвыброса в Армянске начались проблемы с электричеством

В ночь на четверг, 6 сентября, в оккупированном Армянске из-за липкого налета, образовавшегося вследствие химвыброса, несколько раз исчезала электроэнергия и были прыжки напряжения. Утром люди начали жаловаться на то, что у них выходит из строя техника.

Об этом сообщает "Примечания".

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Некоторые из жителей Армянска ночи звонили диспетчеру, который сообщил – проблемы вызваны остановкой завода "Крымский титан". Именно этот завод считают главным виновником чрезвычайной ситуации в приграничном городе.

В "Крымэнерго" официально ситуацию не комментируют, но на сайте появилась информация о том, что предприятие принимает все возможные меры для предотвращения технологическим нарушением в Армянске.

Издание со ссылкой на специалистов отмечает, что едкий слой на проводах и налипшая на него пыль сделали изоляцию такой, что проводит электроток. Когда пойдут дожди, возможны повреждения изоляции, что приведет к отключениям электричества.

Отмечается, что эта проблема вскоре станет массовой, можно ожидать повышения аварийности в Армянске и Красноперекопске. В зоне риска окажутся также открытое оборудование трансформаторных подстанций, металлические опоры и т. д. В так называемом министерстве топлива и энергетики Крыма о грядущих трудностях пока молчат.

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Сейчас известно, что в связи с работами по очистке проводов от налета от электроснабжения будут отключены следующие улицы:

Отключение света в Армянске

Как разворачивались события с хімвикидом в Армянске?