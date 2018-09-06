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Химвыброс в Армянске: врачи осмотрели 634 ребенка на Херсонщине

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Детей из двух районов Херсонщины проверили врачи
Детей из двух районов Херсонщины проверили врачи / Пресс-служба Херсонской ОГА

В двух приближенных к оккупированному Крыму районах Херсонщины – Чаплинском и Каланчакском – врачи уже осмотрели 634 ребенка. На дополнительное обследование отправили 26. Никого пока не госпитализировали.

Об этом на своей странице в Facebook написала украинская омбудсвумен Людмила Денисова.

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Бригада врачей областной детской больницы, в составе: лора, педиатра, пульмонолога, проверила состояние здоровья детей двух районов Херсонской области, граничащих с АР Крым. В Чаплинском районе осмотрели 253 ребенка. Родителям 10 детей врачи бригады дали рекомендации провести дополнительные обследования. В Каланчакском – проверили 381 ребенка, 16 рекомендовали обследовать дополнительно,
– говорится в заметке.

По информации Денисовой, пока ни одного ребенка с подозрением на химическое отравление не госпитализировали.

"Руководителям местных органов образования предписано создать в учреждениях образования комиссии по вопросам эвакуации, а также осуществить ряд дополнительных мероприятий: влажную уборку в помещениях, аэрацию воздуха и откорректировать режим пребывания детей в учреждениях, если в этом будет необходимость", – добавила уполномоченная ВР по правам человека.

Напомним, в городе Армянске, который расположен в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационная власть замалчивала чрезвычайную ситуацию.

В ночь на 27 августа предметы в городе покрылись липкой ржавчиной. Местные жители жалуются, что тяжело дышать, у некоторых началась аллергическая реакция.

3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.

4 августа российская власть оккупированного полуострова приняла решение об эвакуации всех детей из города. Завод "Титановые инвестиции" закрыли на две недели.

Теги: Новости Украины Химвыброс в Армянске Дети и несовершеннолетние Новости Херсона Экология
Источник: 24 канал
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