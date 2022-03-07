На его руках – и на руках его приспешников, которые прикидываются, что "ничего не знали" и "были на учениях" – кровь еще одного ребенка, на этот раз в Харькове. К счастью, наши врачи борются за его жизнь.
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О пострадавшем мальчике написал хирург Александр Духовский в фейсбуке:
Еще один мальчик, 10 лет. Минно-взрывное. Снаряд влетел в дом… Крайне тяжелый, работаем.
В комментариях к сообщению он добавил, что осколок вошел через скулу. Локализация – очень сложная, но ключевые артерии не задело.
Осколок вошел через скулу / Фото Духновского
Локализация сложная, но врачи работают / Фото Духновского
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