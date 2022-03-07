На його руках – і на руках його посіпак, які прикидаються, що "нічого не знали" і "були на навчаннях" – кров ще однієї дитини, цього разу у Харкові. На щастя, наші лікарі боряться за її життя.
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Лікарі у Харкові боряться за життя пораненої ворогом дитини
Про постраждалого хлопчика написав хірург Олександр Духовський у фейсбуці:
Ще один хлопчик, 10 років. Мінно-вибухове. Снаряд влетів у помешкання… Вкрай тяжкий, працюємо.
У коментарях до допису він додав, що осколок увійшов через скулу. Локалізація – дуже складна, аде ключові артерії не зачепило.
Осколок увійшов через скулу / Фото Духновського
Локалізація складна, але лікарі працюють / Фото Духновського
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