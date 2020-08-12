НАБУ сообщило о подозрениях 5 лицам по делу о завладении газа, принадлежавшего "Нафтогазу". Государственной компании нанесли ущерб на почти 730 миллионов гривен. Все люди, которым объявили подозрение, ранее входили в руководство ТЭЦ на Львовщине, принадлежащих скандальным братьям Дубневичам.

Это уже второй эпизод в этом деле. В предыдущий раз этим людям уже объявляли подозрения в хищении газа на сумму 1,4 миллиарда гривен. Предыдущее дело уже рассматривается в суде, а теперь общая сумма ущерба вырастет до более 2,1 миллиарда гривен, сообщает НАБУ.

К слову НАБУ и САП завершили расследование по делу о возможных хищениях Дубневича

Кто входит в круг подозреваемых:

двое бывших директоров ООО "Энергия-Новый Роздол" и ООО "Энергия-Новояворовск";

бывший технический директор ООО "Энергия-Новый Роздол";

бывший финансовый директор двух предприятий – ООО "Энергия-Новый Роздол" и ООО "Энергия – Новояворовск";

организатор схемы, советник директора ООО "Энергия".

В чем их подозревают

В 2016 – 2017 годах Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ заключили с "Нафтогазом" соглашения о закупке газа. Чтобы сделать тепло дешевле для населения, "Нафтогаз" продал голубое топливо по сниженной цене.

Впрочем тепло для населения продавали по привычной, а не заниженной цене. Таким образом ТЭЦ путем мошенничества получили сверхприбыли, которые сопоставимы с ущербом "Нафтогазу".

Всего две ТЭЦ, принадлежащие братьям Дубневичам, подозревают в завладении 151,8 миллиона кубометров газа. Ущерб от этого оценивают в 729,8 миллиона гривен. Это только за период 2016 – 2017 годов.