НАБУ "накрыло" руководителей ТЭЦ Дубневичей, которые украли у "Нафтогаза" более 2 миллиардов
НАБУ сообщило о подозрениях 5 лицам по делу о завладении газа, принадлежавшего "Нафтогазу". Государственной компании нанесли ущерб на почти 730 миллионов гривен. Все люди, которым объявили подозрение, ранее входили в руководство ТЭЦ на Львовщине, принадлежащих скандальным братьям Дубневичам.
Это уже второй эпизод в этом деле. В предыдущий раз этим людям уже объявляли подозрения в хищении газа на сумму 1,4 миллиарда гривен. Предыдущее дело уже рассматривается в суде, а теперь общая сумма ущерба вырастет до более 2,1 миллиарда гривен, сообщает НАБУ.
К слову НАБУ и САП завершили расследование по делу о возможных хищениях Дубневича
Кто входит в круг подозреваемых:
- двое бывших директоров ООО "Энергия-Новый Роздол" и ООО "Энергия-Новояворовск";
- бывший технический директор ООО "Энергия-Новый Роздол";
- бывший финансовый директор двух предприятий – ООО "Энергия-Новый Роздол" и ООО "Энергия – Новояворовск";
- организатор схемы, советник директора ООО "Энергия".
В чем их подозревают
В 2016 – 2017 годах Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ заключили с "Нафтогазом" соглашения о закупке газа. Чтобы сделать тепло дешевле для населения, "Нафтогаз" продал голубое топливо по сниженной цене.
Впрочем тепло для населения продавали по привычной, а не заниженной цене. Таким образом ТЭЦ путем мошенничества получили сверхприбыли, которые сопоставимы с ущербом "Нафтогазу".
Всего две ТЭЦ, принадлежащие братьям Дубневичам, подозревают в завладении 151,8 миллиона кубометров газа. Ущерб от этого оценивают в 729,8 миллиона гривен. Это только за период 2016 – 2017 годов.