НАБУ повідомило про підозри 5 особам у справі про заволодінням газу, що належав "Нафтогазу". Державній компанії завдали шкоди на майже 730 мільйонів гривень. Усі люди, яким оголосили підозру, раніше входили до керівництва ТЕЦ на Львівщині, що належать скандальним братам Дубневичам.

Це вже другий епізод у цій справі. Попереднього разу цим людям вже оголошували підозри в розкраданні газу на суму 1,4 мільярда гривень. Попередня справа вже розглядається в суді, а тепер загальна сума шкоди зросте до понад 2,1 мільярда гривень, повідомляє НАБУ.

До слова НАБУ і САП завершили розслідування у справі про можливі розкрадання Дубневича

Хто входить до кола підозрюваних:

двоє колишніх директорів ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" і ТзОВ "Енергія – Новояворівськ";

колишній технічний директор ТзОВ "Енергія-Новий Розділ";

колишній фінансовий директор двох підприємств – ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" і ТзОВ "Енергія – Новояворівськ";

організатор схеми, радник директора ТзОВ "Енергія".

У чому їх підозрюють

У 2016 – 2017 роках Новояворівська й Новороздільська ТЕЦ уклали з "Нафтогазом" угоди про закупівлю газу. Щоб зробити тепло дешевшим для населення, "Нафтогаз" продав блакитне паливо за зниженою ціною.

Втім тепло для населення продавали за звичною, а не заниженою ціною. Таким чином ТЕЦ шляхом шахрайства отримали надприбутки, які співставні зі шкодою "Нафтогазу".

Всього дві ТЕЦ, що належать братам Дубневичам, підозрюють у заволодінні 151,8 мільйона кубометрів газу. Шкоду від цього оцінюють у 729,8 мільйона гривень. Це лише за період 2016 – 2017 років.