Правоохранители обнаружили хищение оборонного бюджета во время строительства командного пункта ВСУ

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности разоблачили компанию, которая разворовывала оборонный бюджет во время войны. Совладелица компании, которая одновременно является инженером по техническому надзору, была задержана.

Продолжается расследование для установления всех лиц, причастных к сделке. Об этом СБУ сообщила в собственных соцсетях.

Смотрите также Мэр города в Одесской области требовал 35 тысяч долларов взятки за строительство электростанции

Что известно о хищении средств на оборонке?

Военная контрразведка Службы безопасности и БЭБ разоблачили схему присвоения бюджетных средств при строительстве командного пункта ВСУ в Житомирской области. Также спецслужбам удалось задержать совладелицу частной компании, которая во время строительства на территории воинской части украла не менее 2,7 миллиона гривен.

После того, как предприятие подозреваемой получило заказ на строительство оборонного сооружения, была сделка, в которой указывалось, что совладелица компании должна была проконтролировать качество строительных работ и их своевременное завершение.

Зато фирма не уложилась в обещанные сроки выполнения заказа. Также она передала незавершенное строительство на баланс воинской части.

Также СБУ выяснила в ходе расследования, что работники экономили на качестве стройматериалов, что привело к полной непригодности военного объекта. Правоохранители провели инженерно-техническую судебную экспертизу, которая подтвердила ненадлежащее техническое состояние командного пункта.

Злоумышленнице вручили подозрение по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится о служебной халатности. Женщине грозит до 5 лет заключения.

Как СБУ задерживает коррупционеров

Служба безопасности задержала мэра одного из городов Одесской области. По данным следствия, чиновник намеренно блокировал выдачу документов для международного энергетического проекта. Впоследствии он начал требовать 35 тысяч долларов взятки за согласование строительства ветроэлектростанции.

Также СБУ и Нацполиция задержали 10 организаторов сделок в 5 разных областях Украины. Они за деньги помогали военнообязанным избежать мобилизации или выехать за границу.

Работники спецслужб, в частности СБУ, разоблачили схему незаконных выплат военным, организованную бывшим начальником группы воинской части, что привела к начислению почти 2,6 миллиона гривен. Организатору объявили о подозрении за злоупотребление служебным положением, а следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств преступления.