Подозрение получил командир батальона материального обеспечения, его заместитель и офицер штаба батальона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Ежемесячно подозреваемые продавали 10 тонн "избыточного" топлива

Подозреваемые указывали в документах более высокие показатели использования горючего и смазочных материалов военной частью, чем это было на самом деле. "Излишки", полученные благодаря такой схеме, они продавали, а деньги делили между собой.

Это продолжалось с сентября 2024 по январь 2025 года.

Ежемесячно фигуранты реализовывали не менее 10 тонн топлива и смазочных материалов. Полный объем похищенного топлива и нанесенного ущерба установит следствие,

– добавили в ГБР.

Правоохранители уже провели 9 обысков у подозреваемых, в ходе которых были изъяты деньги, 8 тонн топлива, документы, подтверждающие преступление, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты и черновые записи.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей, но с правом внесения залога: для организатора 908 400 гривен, для одного из пособников – 605 600 гривен, другом – 423 920 гривен. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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Продолжается расследование, устанавливаются другие причастные к этой противоправной деятельности.