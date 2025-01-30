Підозру отримав командир батальйону матеріального забезпечення, його заступник та офіцер штабу батальйону. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Щомісяця підозрювані продавали 10 тонн "надлишкового" палива

Підозрювані вказували у документах вищі показники використання пального та мастильних матеріалів військовою частиною, ніж це було насправді. "Надлишки", отримані завдяки такій схемі, вони продавали, а гроші ділили між собою.

Це тривало з вересня 2024 по січень 2025 року.

Щомісяця фігуранти реалізовували щонайменше 10 тонн палива та мастильних матеріалів. Повний обсяг викраденого пального та завданих збитків встановить слідство,

– додали у ДБР.

Правоохоронці уже здійснили 9 обшуків у підозрюваних, у ході яких було вилучено гроші, 8 тонн палива, документи, які підтверджують злочин, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки та чорнові записи.

Наразі підозрювані перебувають під вартою, але із правом внесення застави: для організатора 908 400 гривень, для одного з посібників – 605 600 гривень, іншому – 423 920 гривень. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

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Триває розслідування, встановлюються інші причетні до цієї протиправної діяльності.