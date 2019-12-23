Хищение 4,4 миллиарда гривен: экс-руководителям "Дельта Банка" объявили о подозрении

Правоохранители объявили подозрение экс-руководству правления АО "Дельта Банк" в хищении 4,4 миллиарда гривен. Подозрения объявлены трем лицам.

Об этом сообщает пресс-служба департамента кибербезопасности полиции.

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Что известно о подозреваемых и схеме вывода денег с "Дельта Банка"

В феврале 2017 года экс-главу совета директоров "Дельта Банка" Елену Попову и еще трех человек заподозрили в хищении 1,7 миллиарда гривен средств банка. Деньги выводились на ООО "Бонни и Клайд".

Общие потери кредиторов обанкротившегося в 2015 году "Дельта Банка" составили 24,5 миллиарда гривен. Оценочная стоимость активов банка составляет 29,2 миллиарда гривен, тогда как обязательства банка – 53,77 миллиарда гривен.

10 мая 2019 года Генпрокуратура возобновила дело о выводе почти 50,63 миллионов долларов с "Дельта Банка".

10 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц наложил арест на активы, принадлежащие владельцу обанкротившегося "Дельта Банка" Николаю Лагуну.