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      Хищение 4,4 миллиарда гривен: экс-руководителям "Дельта Банка" объявили о подозрении

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      "Дельта Банк" / shutterstock

      Правоохранители объявили подозрение экс-руководству правления АО "Дельта Банк" в хищении 4,4 миллиарда гривен. Подозрения объявлены трем лицам.

      Об этом сообщает пресс-служба департамента кибербезопасности полиции.

      К теме: Украинские банки-банкроты выводили деньги в оффшоры через Австрию

      Что известно о подозреваемых и схеме вывода денег с "Дельта Банка"

      В феврале 2017 года экс-главу совета директоров "Дельта Банка" Елену Попову и еще трех человек заподозрили в хищении 1,7 миллиарда гривен средств банка. Деньги выводились на ООО "Бонни и Клайд".

      Общие потери кредиторов обанкротившегося в 2015 году "Дельта Банка" составили 24,5 миллиарда гривен. Оценочная стоимость активов банка составляет 29,2 миллиарда гривен, тогда как обязательства банка – 53,77 миллиарда гривен.

      10 мая 2019 года Генпрокуратура возобновила дело о выводе почти 50,63 миллионов долларов с "Дельта Банка".

      10 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц наложил арест на активы, принадлежащие владельцу обанкротившегося "Дельта Банка" Николаю Лагуну.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Деньги Коррупция Банки НБУ
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