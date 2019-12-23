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      Розкрадання 4,4 мільярда гривень: екскерівникам "Дельта Банку" оголосили про підозру

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      "Дельта Банк" / shutterstock

      Правоохоронці оголосили підозру екскерівництву правління АТ "Дельта Банк" у розкраданні 4,4 мільярда гривень. Підозри оголошені трьом особам.

      Про це інформує пресслужба департаменту кібербезпеки поліції.

      До теми: Українські банки-банкрути виводили гроші в офшори через Австрію

      Що відомо про підозрюваних і схему виведення грошей з "Дельта Банку"

      У лютому 2017 року ексглаву ради директорів "Дельта Банку" Олену Попову та ще трьох осіб запідозрили у розкраданні 1,7 мільярда гривень коштів банку. Гроші виводилися на ТОВ "Бонні і Клайд".

      Загальні втрати кредиторів збанкрутілого у 2015 році "Дельта Банку" склали 24,5 мільярда гривень. Оціночна вартість активів банку становить 29,2 мільярда гривень, тоді як зобов'язання банку – 53,77 мільярда гривень.

      10 травня 2019 року Генпрокуратура поновила справу про виведення майже 50,63 мільйонів доларів з "Дельта Банку".

      10 грудня Північний апеляційний господарський суд за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наклав арешт на активи, що належать власнику збанкрутілого "Дельта Банку" Миколі Лагуну.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Гроші Новини України Банки Корупція Поліція НБУ
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