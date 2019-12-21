Хищение 4 миллионов гривен: экс-чиновнику Минобороны объявили о подозрении
Экс-начальнику 615 Военного представительства Минобороны сообщено о подозрении в мошенничестве и подделке документов. Он подозревается в завладении почти 4 миллионами гривен средств ГП "Антонов".
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
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Следствие установило, что чиновник с 2009 по 2017 год завладел средствами ГП "Антонов". Полковник убедил своих коллег в законности заключения фиктивных договоров.
Он также получил доступ к персональным данным своих подчиненных для использования при заключении договоров и получения средств в кассе от их имени.
Отметим, что ранее контрразведка Службы безопасности разоблачила схему некачественной закупки деталей для украинских военных самолетов чиновниками госпредприятия. По данным правоохранителей, поддельные и устаревшие детали могли привести к чрезвычайным ситуациям.
Чиновники якобы приобрели у частного предприятия устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов.
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