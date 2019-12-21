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      Хищение 4 миллионов гривен: экс-чиновнику Минобороны объявили о подозрении

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      Чиновника Минобороны уличили в коррупционных схемах / unn.com.ua

      Экс-начальнику 615 Военного представительства Минобороны сообщено о подозрении в мошенничестве и подделке документов. Он подозревается в завладении почти 4 миллионами гривен средств ГП "Антонов".

      Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

      Актуально: Для самолетов ВСУ закупили некачественные детали на 15 миллионов гривен: детали

      Следствие установило, что чиновник с 2009 по 2017 год завладел средствами ГП "Антонов". Полковник убедил своих коллег в законности заключения фиктивных договоров.

      Он также получил доступ к персональным данным своих подчиненных для использования при заключении договоров и получения средств в кассе от их имени.

      Отметим, что ранее контрразведка Службы безопасности разоблачила схему некачественной закупки деталей для украинских военных самолетов чиновниками госпредприятия. По данным правоохранителей, поддельные и устаревшие детали могли привести к чрезвычайным ситуациям.

      Чиновники якобы приобрели у частного предприятия устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики авиация Міністерство оборони України Коррупция
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