Хищение 4 миллионов гривен: экс-чиновнику Минобороны объявили о подозрении

Экс-начальнику 615 Военного представительства Минобороны сообщено о подозрении в мошенничестве и подделке документов. Он подозревается в завладении почти 4 миллионами гривен средств ГП "Антонов".

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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Следствие установило, что чиновник с 2009 по 2017 год завладел средствами ГП "Антонов". Полковник убедил своих коллег в законности заключения фиктивных договоров.

Он также получил доступ к персональным данным своих подчиненных для использования при заключении договоров и получения средств в кассе от их имени.

Отметим, что ранее контрразведка Службы безопасности разоблачила схему некачественной закупки деталей для украинских военных самолетов чиновниками госпредприятия. По данным правоохранителей, поддельные и устаревшие детали могли привести к чрезвычайным ситуациям.

Чиновники якобы приобрели у частного предприятия устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов.