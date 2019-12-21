Розкрадання 4 мільйонів гривень: експосадовцю Міноборони оголосили про підозру

Ексначальнику 615 Військового представництва Міноборони повідомлено про підозру в шахрайстві та підробці документів. Він підозрюється у заволодінні майже 4 мільйонами гривень коштів ДП "Антонов".

Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

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Слідство встановило, що чиновник з 2009 по 2017 рік заволодів коштами ДП "Антонов". Полковник переконав своїх колег у законності укладання фіктивних договорів.

Він також отримав доступ до персональних даних своїх підлеглих для використання під час укладання договорів та отримання коштів у касі від їх імені.

Відзначимо, що раніше контррозвідка Служби безпеки викрила схему неякісної закупівлі деталей для українських військових літаків чиновниками держпідприємства. За даними правоохоронців, підроблені і застарілі деталі могли призвести до надзвичайних ситуацій.

Чиновники нібито придбали у приватного підприємства застаріле і підроблене обладнання для ремонту військових літаків.