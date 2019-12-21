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      Розкрадання 4 мільйонів гривень: експосадовцю Міноборони оголосили про підозру

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      Чиновника Міноборони викрили через корупційні схеми / unn.com.ua

      Ексначальнику 615 Військового представництва Міноборони повідомлено про підозру в шахрайстві та підробці документів. Він підозрюється у заволодінні майже 4 мільйонами гривень коштів ДП "Антонов".

      Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

      Актуально: Для літаків ЗСУ закупили неякісні деталі на 15 мільйонів гривень: деталі

      Слідство встановило, що чиновник з 2009 по 2017 рік заволодів коштами ДП "Антонов". Полковник переконав своїх колег у законності укладання фіктивних договорів.

      Він також отримав доступ до персональних даних своїх підлеглих для використання під час укладання договорів та отримання коштів у касі від їх імені. 

      Відзначимо, що раніше контррозвідка Служби безпеки викрила схему неякісної закупівлі деталей для українських військових літаків чиновниками держпідприємства. За даними правоохоронців, підроблені і застарілі деталі могли призвести до надзвичайних ситуацій.

      Чиновники нібито придбали у приватного підприємства застаріле і підроблене обладнання для ремонту військових літаків.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Корупція Міністерство оборони України авіація
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