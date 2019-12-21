Розкрадання 4 мільйонів гривень: експосадовцю Міноборони оголосили про підозру
Ексначальнику 615 Військового представництва Міноборони повідомлено про підозру в шахрайстві та підробці документів. Він підозрюється у заволодінні майже 4 мільйонами гривень коштів ДП "Антонов".
Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.
Актуально: Для літаків ЗСУ закупили неякісні деталі на 15 мільйонів гривень: деталі
Слідство встановило, що чиновник з 2009 по 2017 рік заволодів коштами ДП "Антонов". Полковник переконав своїх колег у законності укладання фіктивних договорів.
Він також отримав доступ до персональних даних своїх підлеглих для використання під час укладання договорів та отримання коштів у касі від їх імені.
Відзначимо, що раніше контррозвідка Служби безпеки викрила схему неякісної закупівлі деталей для українських військових літаків чиновниками держпідприємства. За даними правоохоронців, підроблені і застарілі деталі могли призвести до надзвичайних ситуацій.
Чиновники нібито придбали у приватного підприємства застаріле і підроблене обладнання для ремонту військових літаків.
Вибір редакції
-
"Ліверпуль" завдяки голу Фірміно здолав "Фламенго" та став клубним чемпіоном світу: відеосьогодні , 22:18
-
Головні новини 21 грудня: деталі нового газового контракту і масове закриття гральних закладівсьогодні , 22:10
-
"Нафтогаз" стане посередником між "Газпромом" і новим оператором ГТС: деталісьогодні , 20:19