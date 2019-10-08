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      Хищение 85 миллионов гривен на строительстве "корветов": ГПУ возбудила уголовное дело

      31 Читати новину українською
      ВМС Украины
      ВМС Украины / https://dumskaya.net

      Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможных злоупотреблений при строительстве "корветов" для нужд Военно-морских сил Украины.

      Правоохранители провели аудит использования бюджетных средств Минобороны по государственному оборонному заказу. Об этом говорится в сообщении на сайте ГПУ.

      К теме: Коррупция достала, надо идти до конца, – Загороднюк о реформе министерства обороны

      Предварительно действия должностных лиц оценены как злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Проведение досудебного расследования поручили НАБУ.

      Отметим, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявил о масштабном реформировании оборонного ведомства.

      Следует знать: Заработок на коррупционерах: чем законопроект поможет Украине

      По его словам, правительство планирует в первую очередь:

      ► Подать в Раду законопроект о военной полиции.
      ► Написать новую антикоррупционную программу.
      ► Системно проанализировать технические условия, тендеры, отчетность, учет – и снизить риски.
      ► Добиваться расследования конкретных коррупционных дел, касающихся области обороны.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме Міністерство оборони України ГПУ
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