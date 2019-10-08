Хищение 85 миллионов гривен на строительстве "корветов": ГПУ возбудила уголовное дело

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможных злоупотреблений при строительстве "корветов" для нужд Военно-морских сил Украины.

Правоохранители провели аудит использования бюджетных средств Минобороны по государственному оборонному заказу. Об этом говорится в сообщении на сайте ГПУ.

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Предварительно действия должностных лиц оценены как злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Проведение досудебного расследования поручили НАБУ.

Отметим, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявил о масштабном реформировании оборонного ведомства.

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По его словам, правительство планирует в первую очередь:

► Подать в Раду законопроект о военной полиции.

► Написать новую антикоррупционную программу.

► Системно проанализировать технические условия, тендеры, отчетность, учет – и снизить риски.

► Добиваться расследования конкретных коррупционных дел, касающихся области обороны.