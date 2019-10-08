Розкрадання 85 мільйонів гривень на будівництві "корветів": ГПУ відкрила кримінальну справу

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливих зловживань при будівництві "корветів" для потреб Військово-морських сил України.

Правоохоронці провели аудит використання бюджетних коштів Міноборони за державним оборонним замовленням. Про це йдеться у повідомленні на сайті ГПУ.

До теми: Корупція дістала, треба йти до кінця, – Загороднюк про реформу міністерства оборони

Попередньо дії посадовців оцінено як зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Проведення досудового розслідування доручили НАБУ.

Відзначимо, що міністр оборони України Андрій Загороднюк оголосив про масштабне реформування оборонного відомства.

Варто знати: Заробіток на корупціонерах: чим законопроєкт допоможе Україні

За його словами, уряд планує першочергово:

► Подати до Ради законопроєкт про військову поліцію.

► Написати нову антикорупційну програму.

► Системно проаналізувати технічні умови, тендери, звітність, облік – і знизити ризики.

► Домагатися розслідування конкретних корупційних справ, що стосуються галузі оборони.